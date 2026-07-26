ملخص فوز توتنام على أوكلاند 2-0 (ودي)
الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:06
توتنهام الإنجليزي ينتصر وديا على أوكلاند النيوزيلندي بهدفين دون رد 2-0 pic.twitter.com/1bScU4CiBW— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 26, 2026
ملخص فوز توتنام على أوكلاند 2-0 (ودي)
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