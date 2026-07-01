هدف الكونغو الأول على إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:32
الكونغو تباغت إنجلترا بهدف رائع من بريان سيبنجا 🐆🇨🇩#كأس_العالم pic.twitter.com/NNJkAePfdx— FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026
هدف الكونغو الأول على إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)
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