هدف الكونغو الأول على إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:32

7/1/2026 7:32:14 PM هدف الكونغو الأول على إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)

هدف الكونغو الأول على إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)

منتخب الكونغو منتخب إنجلترا كأس العالم
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