هدف الكونغو الأول ضد إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:32

7/1/2026 7:32:14 PM هدف الكونغو الأول ضد إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)

هدف الكونغو الأول ضد إنجلترا - برايان سيبينجا (كأس العالم)

كأس العالم منتخب إنجلترا منتخب الكونغو
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