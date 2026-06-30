هدف النرويج الأول في كوت ديفوار - أنطونيو نوسا (كأس العالم)
الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:02
أنطونيو نوسا يفتتح التسجيل لمنتخب النرويج بطريقة رائعة 🔥#كأس_العالم pic.twitter.com/ChfA8ooN2C— FilGoal (@FilGoal) June 30, 2026
هدف النرويج الأول في كوت ديفوار - أنطونيو نوسا (كأس العالم)
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