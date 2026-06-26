ملخص فوز هولندا على تونس 3-1 (كأس العالم)

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 05:41

6/26/2026 5:41:04 AM ملخص فوز هولندا على تونس 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز هولندا على تونس 3-1 (كأس العالم)

تونس كأس العالم هولندا
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