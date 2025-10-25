هدفا مانشستر يونايتد ضد برايتون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 20:42
في غضون 10 دقائق فقط 🔥 مانشستر يونايتد يسجل هدفين متتاليين أمام برايتون!#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_يونايتد | #برايتون pic.twitter.com/Ilo5T3G5sn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025
هدفا مانشستر يونايتد ضد برايتون (الدوري الإنجليزي)
