هدف تعادل سندرلاند في تشيلسي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:09
ويلسون إيسيدور يعيد سندرلاند إلى أجواء المباراة بإدراكه التعادل!🔥⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/zoAWJQkUKo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025
هدف تعادل سندرلاند في تشيلسي (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف محمد صلاح في برينتفورد (الدوري الإنجليزي) هدفا مانشستر يونايتد ضد برايتون (الدوري الإنجليزي) هدف سندرلاند الثاني في تشيلسي - شمس الدين طالبي (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول في سندرلاند - جارناتشو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أستون فيلا على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول - هاري ماجواير هدف تعادل ليفربول في مانشستر يونايتد - كودي جاكبو