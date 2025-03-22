هدفا تعادل ليبيا مع أنجولا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 22 مارس 2025 - 01:39

3/22/2025 1:39:50 AM هدفا تعادل ليبيا مع أنجولا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

هدفا تعادل ليبيا مع أنجولا 1-1 (تصفيات كأس العالم)

ليبيا أنجولا ، الجابون ، غينيا الاستوائية ، ليبيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أهداف فوز المغرب على النيجر 2-1 (تصفيات كأس العالم) هدفا فوز مصر على إثيوبيا 2-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز الجزائر على بوتسوانا 3-1 (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الثاني في إثيوبيا - زيزو (تصفيات كأس العالم) هدف مصر الأول في إثيوبيا - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز المصري على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية) ملخص فوز الزمالك على إنييمبا 3-1 (الكونفدرالية) ملخص فوز بيراميدز على دجوليبا 6-0 (دوري أبطال إفريقيا)
أخر الأخبار
لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس قد يتحرك لضم أوسيمين في الموسم المقبل 19 دقيقة | ميركاتو
خطوة على التأهل.. الأرجنتين تفوز على أوروجواي وتقترب من كأس العالم ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات السبت 22 مارس - كأس عاصمة مصر.. وتصفيات كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا 9 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر 10 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون 10 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة 10 ساعة | كرة سلة
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة