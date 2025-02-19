هدف ليفربول الأول ضد أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 23:07
🇪🇬⚽️ محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025
صلاح يبصم على هدفه الخامس عشر خارج الديار لليفربول 🤩#الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح pic.twitter.com/mNvU1wnh7r
هدف ليفربول الأول ضد أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
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