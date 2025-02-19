هدف ليفربول الأول ضد أستون فيلا - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

هدف توتنام الأول ضد مانشستر يونايتد جيمس ماديسون (الدوري الإنجليزي)

هدف عمر مرموش الثاني له ولـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

أول مساهمات الفرعون في إنجلترا.. هدف عمر مرموش الأول لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل