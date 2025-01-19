ملخص فوز بيراميدز على دجوليبا 6-0 (دوري أبطال إفريقيا)

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:52

1/19/2025 5:52:01 PM ملخص فوز بيراميدز على دجوليبا 6-0 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز بيراميدز على دجوليبا 6-0 (دوري أبطال إفريقيا)

بيراميدز دجوليبا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
هدف بيراميدز السادس ضد دجوليبا - أوباما (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول ضد أورلاندو - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا) أهداف فوز الزمالك على بلاك بولز 3-1 (الكونفدرالية) ملخص فوز بيراميدز على ساجرادا (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز بيراميدز على ساجرادا 1-0 (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا) هدف تعادل الأهلي ضد استاد أبيدجان - إمام عاشور (دوري أبطال إفريقيا)
أخر الأخبار
أنشيلوتي: مبابي أفضل مهاجم في العالم.. وننتقد أكثر من أي فريق آخر 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
سانتوس يقترب من نيمار.. وكأس العالم يمكنه تغيير مسار الصفقة 15 دقيقة | أمريكا
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد السيد 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بلا منافس كالعادة.. بيريز رئيس ريال مدريد حتى 2029 23 دقيقة | الدوري الإسباني
جوارديولا: عدنا أكثر لمستوانا المعهود.. وسعيد بالمركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - مسار يعلن جهازه الفني الجديد بالكامل 48 دقيقة | رياضة نسائية
استراحة بطولة العالم لكرة اليد - مصر (14)-(11) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة يد
مصدر من فاركو يكشف لـ في الجول المقابل المادي للموافقة على بيع جهاد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي