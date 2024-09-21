ملخص فوز الأهلي على جور ماهيا 3-0 (دوري أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الثاني في جور ماهيا - وسام أبو علي (أبطال إفريقيا)

هدف الأهلي الأول ضد جور ماهيا - رامي ربيعة (أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الزمالك على الشرطة الكيني 2-1 (الكونفدرالية)

الظهور الأول لـ أحمد فتوح في استاد القاهرة لدعم الزمالك ضد الشرطة الكيني