هدف ليفربول الثالث في مانشستر يونايتد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 01 سبتمبر 2024 - 19:33
صلاح يمارس هوايته المفضلة ⚽— FilGoal (@FilGoal) September 1, 2024
التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد 😎
الهدف الثالث لليفربول في مرمى أونانا بقدم الملك المصري 🇪🇬👑pic.twitter.com/APLG5qoP4l
هدف ليفربول الثالث في مانشستر يونايتد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
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