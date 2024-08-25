هدف ليفربول الثاني ضد برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 20:08

8/25/2024 8:08:37 PM هدف ليفربول الثاني ضد برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

هدف ليفربول الثاني ضد برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على برينتفورد 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد برينتفورد - لويس دياز (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على ولفرهامبتون 6-2 (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني ضد ولفرهامبتون - كول بالمر (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول ضد ولفرهامبتون - نيكولاس جاكسون (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) سوتشيك يساعد طفل حامل الكرات بعد وقوع لوحة الإعلانات عليه هدف سون الثاني في إيفرتون من خطأ فادح (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
رغم إعلان الواسطى.. إبراهيم صلاح يعلن عبر في الجول استمراره في الزمالك 16 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى بديلا.. نانت يحقق فوزه الأول بهدفين أمام أوكسير 18 دقيقة | المحترفون
بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - 4 عروض لـ ماجد هاني.. واللاعب ينتظر موقف الزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
براهيم دياز: إندريك مدين لي بالعشاء 30 دقيقة | الدوري الإسباني
فالفيردي: أنشيلوتي يطلب مني دائما التدريب على التسديد.. وإنريد استحق هدفه ساعة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: مبابي لا يحتاج التحرك يمينا ويسارا.. وكنت مترددا في إشراك دياز ساعة | الكرة الأوروبية
لويس دياز: نعيش على تسجيل الأهداف.. وأحاول مساعدة الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى