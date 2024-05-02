هدف تشيلسي الأول ضد توتنام - تشالوباه (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 02 مايو 2024 - 22:13
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 2, 2024
Trevoh Chalobah comes up with a big header! Chelsea take the lead! After a VAR review, the goal stands. #beINPL #CHETOT #CFC pic.twitter.com/8RkKzVje0l
هدف تشيلسي الأول ضد توتنام - تشالوباه (الدوري الإنجليزي)
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