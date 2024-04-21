هدف ليفربول الأول في فولام - أرنولد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 21 أبريل 2024 - 18:11
🤫 أرنولد من كرة ثابتة غاية في الجمال يسكن الكرة في شباك فولهام#الدوري_الإنجليزي #فولهام_ليفربول pic.twitter.com/clrI5fOp5R— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 21, 2024
هدف ليفربول الأول في فولام - أرنولد (الدوري الإنجليزي)
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