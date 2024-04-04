هدف ليفربول الأول ضد شيفيلد - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 04 أبريل 2024 - 21:51
😱 خطأ فادح من حارس شيفيلد يستغله نونيز ويفتتح التسجيل للريدز#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول | #شيفيلد pic.twitter.com/Ud7d19ltcp— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2024
هدف ليفربول الأول ضد شيفيلد - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي)
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