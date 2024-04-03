هدف مانشستر سيتي الأول ضد أستون فيلا - رودري (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 21:48
رودري يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_استون_فيلا #PremierLeague pic.twitter.com/neH0rHparH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 3, 2024
هدف مانشستر سيتي الأول ضد أستون فيلا - رودري (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على لوتون تاون 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد لوتون - مارتن أوديجارد (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال 0-0 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز ليفربول على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد برايتون - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل برينتفورد مع مانشستر يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على وست هام 4-3 (الدوري الإنجليزي)