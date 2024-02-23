هدف الأهلي الأول ضد ميدياما - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 19:20
حسين الشحات يفتتح التسجيل للأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/vTJpT51maX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2024
هدف الأهلي الأول ضد ميدياما - حسين الشحات (دوري أبطال إفريقيا)
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