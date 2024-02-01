ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 3-1 (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 01 فبراير 2024 - 00:24
ملخص فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 3-1 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على نورويتش سيتي 5-2 (كأس الاتحاد) ملخص فوز مانشستر يونايتد على نيوبورت 4-2 (كأس الاتحاد) ملخص تعادل تشيلسي مع أستون فيلا 0-0 (كأس الاتحاد) ملخص فوز مانشستر سيتي على توتنام 1-0 (كأس الاتحاد) ملخص فوز ليفربول على بورنموث 4-0 (الدوري الإنجليزي) هدف إيفان توني الرائع بعد عودته من الإيقاف (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على كريستال بالاس 5-0 (الدوري الإنجليزي)