ملخص فوز ليفربول على نورويتش سيتي 5-2 (كأس الاتحاد)
الإثنين، 29 يناير 2024 - 01:45
ملخص فوز ليفربول على نورويتش سيتي 5-2 (كأس الاتحاد)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر يونايتد على نيوبورت 4-2 (كأس الاتحاد) ملخص تعادل تشيلسي مع أستون فيلا 0-0 (كأس الاتحاد) ملخص فوز مانشستر سيتي على توتنام 1-0 (كأس الاتحاد) ملخص فوز ليفربول على بورنموث 4-0 (الدوري الإنجليزي) هدف إيفان توني الرائع بعد عودته من الإيقاف (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على كريستال بالاس 5-0 (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الرابع ضد كريستال بالاس - مارتينيلي (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الثالث ضد كريستال بالاس - تروسارد (الدوري الإنجليزي)