هدف أنجولا الثالث في شباك ناميبيا - مابولولو (أمم إفريقيا)

هدف أنجولا الثاني في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا)

هدف أنجولا الأول في شباك ناميبيا - جيلسون دالا (أمم إفريقيا)

إميليو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا ورأيه في صلاح ومصر