ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 14 يناير 2024 - 21:48

1/14/2024 9:48:48 PM ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي،رمضان صبحي
نرشح لكم
هدف مانشستر يونايتد الثاني أمام توتنام - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول أمام مانشستر يونايتد - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول أمام توتنام - راسموس هويلوند (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - دي بروين (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الثاني ضد مانشستر سيتي - أنتوني جوردون (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على فولام 1-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
أنشيلوتي: شيء لا أحبه فعله فينيسيوس.. والنتيجة كبيرة بالنسبة لأداء برشلونة 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - رجل مباراة مصر وموزمبيق: يمكننا التغلب على أي فريق 23 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مدرب جامبيا يحكي كواليس 9 دقائق من الرعب بسبب عطل الطائرة في الجو 58 دقيقة | كوت ديفوار 2023
رباعية معتادة.. ريال مدريد يحصد كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة 58 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - للمرة الثانية.. طاقم تحكيم مصري في مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - الأرقام توضح.. فرص كثيرة دون فاعلية واستحواذ سلبي من مصر ضد موزمبيق ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مدرب موزمبيق: محبط من التعادل مع مصر ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - بواكي: مباراة صعبة ضد مصر.. وخضنا لقاءً رائعا ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 أكرم توفيق: سأفكر في الخروج من الأهلي بشرط.. ولذلك ركضت نحو موديست ولكن 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة الثلاثي الشاب لـ فيوتشر مقابل عمر كمال