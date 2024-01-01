ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 01 يناير 2024 - 22:33
أرنولد يمنح صلاح تنفيذ ركلة الجزاء لكن الأخير يهدرها أمام تألق حارس نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_نيوكاسل pic.twitter.com/WvGAgwKwkG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 1, 2024
- أهداف تعادل المصري أمام الإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)
- هدف فوز يوفنتوس على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)
- هدف فوز ميلان على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي)
ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على نيوكاسل 4-2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز فولام على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز نوتنجهام فورست على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف نوتنجهام الثاني أمام مانشستر يونايتد (مورجان جيبس وايت) - الدوري الإنجليزي هدف مانشستر يونايتد الأول أمام نوتنجهام (ماركوس راشفورد) - الدوري الإنجليزي هدف نوتنجهام الأول أمام مانشستر يونايتد (نيكولاس دومينجيز) - الدوري الإنجليزي ملخص فوز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد شيفيلد - خوليان ألفاريز (الدوري الإنجليزي)