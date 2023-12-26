هدف الاتحاد السكندري الأول ضد فاركو - عبد الغني محمد (الدوري المصري)
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 - 19:31
جووووول💥.. عبد الغني محمد يتقدم للاتحاد السكندري أمام فاركو⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/a61sdUyhky— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2023
هدف الاتحاد السكندري الأول ضد فاركو - عبد الغني محمد (الدوري المصري)
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