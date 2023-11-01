كهربا يهدر للمرة الثالثة أمام صنداونز (الدوري الإفريقي)

تمريرة سحرية من إمام عاشور..



كرة كهربا تذهب بعيداً والفرص الأهلاوية الضائعة تتواصل #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/XggBdjk2Vm