كهربا يهدر للمرة الثالثة أمام صنداونز (الدوري الإفريقي)
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 20:42
تمريرة سحرية من إمام عاشور..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2023
كرة كهربا تذهب بعيداً والفرص الأهلاوية الضائعة تتواصل #الأهلي_صنداونز#الدوري_الإفريقي_لكرة_القدم pic.twitter.com/XggBdjk2Vm
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