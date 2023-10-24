فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - رامي ربيعة
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:26
فرصة جديدة خطيرة للنادي الأهلي عن طريق رامي ربيعة🔴#الأهلي_سيمبا#دوري_كرة_القدم_الأفريقي pic.twitter.com/acJJOVdOHa— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 24, 2023
نرشح لكم
أهداف فوز الترجي على مازيمبي 3-0 (الدوري الإفريقي) هدفا تعادل الأهلي مع سيمبا 1/1 (الدوري الإفريقي لكرة القدم) هدف تعادل الأهلي أمام سيمبا - محمود كهربا هدف سيمبا الأول أمام الأهلي - ساديو كانوتيه فرصة الأهلي الضائعة أمام سيمبا - بيرسي تاو هدف ملغي لـ الأهلي أمام سيمبا - محمود كهربا هتافات مــدويــة من جمهور الأهلي لـ فـلسطين قبل مباراة سيمبا ملخص فوز صنداونز على بترو أتليتكو 2-0 (الدوري الإفريقي)