هدف ليفربول الثاني في مرمى برايتون - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 17:40
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 8, 2023
Just like that Liverpool go 2-1 up before the break.
Mo Salah with a composed finish from the penalty spot. #beINPL #BHALIV pic.twitter.com/stNmvvU63O
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