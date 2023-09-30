هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (الدوري الإنجليزي)
السبت، 30 سبتمبر 2023 - 20:49
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023
The ten men of Liverpool are level! A fine spin and finish from Cody Gakpo! Game on!#beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/xnl21tIONl
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