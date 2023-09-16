هدف روبرتسون ضد ولفرهامبتون من صناعة صلاح
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:41
GOAL!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023
Andy Robertson said he let his national side down in the week, but he's scored what could be the winner at Molineux!!
Another assist for the Egyptian King!#beINPL #WOLLIV #LFC 🐺🔴 pic.twitter.com/sDMeqNZO6R
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