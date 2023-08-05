بنزيمة يهدر ركلة جزاء مع اتحاد جدة أمام الهلال (البطولة العربية)
السبت، 05 أغسطس 2023 - 22:49
بنزيما يهدر ركلة جزاء🥅#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/nzSg0GljJa— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
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