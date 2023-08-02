صناعة صلاح لهدف مع ليفربول ضد بايرن ميونيخ
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 - 18:19
Started the move and finished it in style 💫— Liverpool FC (@LFC) August 2, 2023
A lovely, lovely goal from Lucho ⚽ pic.twitter.com/mi70a8HUpW
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