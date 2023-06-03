ركلة جزاء ضائعة لـ اتحاد الجزائر أمام يانج أفريكانز (نهائي الكونفدرالية)

هدف يانج أفريكانز الأول في اتحاد الجزائر (نهائي الكونفدرالية)

سبورة في الجول - كيف تحول الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكشف كواليس زيادة عدد الجمهور في نهائي إفريقيا

تيكي تاكا.. فرصة رائعة مهدرة من الأهلي عن طريق عبد القادر

بعد مجهود رائع من كهربا.. توجاي ينقذ من على خط المرمى أمام الشحات