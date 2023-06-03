ركلة جزاء ضائعة لـ اتحاد الجزائر أمام يانج أفريكانز (نهائي الكونفدرالية)

السبت، 03 يونيو 2023 - 23:29

6/3/2023 11:29:45 PM ركلة جزاء ضائعة لـ اتحاد الجزائر أمام يانج أفريكانز (نهائي الكونفدرالية)
الكونفدرالية
نرشح لكم
هدف يانج أفريكانز الأول في اتحاد الجزائر (نهائي الكونفدرالية) سبورة في الجول - كيف تحول الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الأهلي يكشف كواليس زيادة عدد الجمهور في نهائي إفريقيا هدف تعادل الوداد الثاني ضد صنداونز - هدف عكسي (دوري أبطال إفريقيا) هدف التعادل للوداد ضد صنداونز - أيوب العملود (دوري أبطال إفريقيا) هدف صنداونز الأول أمام الوداد - ثيمبا زواني (دوري أبطال إفريقيا) تيكي تاكا.. فرصة رائعة مهدرة من الأهلي عن طريق عبد القادر بعد مجهود رائع من كهربا.. توجاي ينقذ من على خط المرمى أمام الشحات
أخر الأخبار
مرموش لـ دوري المؤتمر.. لايبزج يحافظ على لقب كأس ألمانيا ضد فرانكفورت 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: نشعر بالانكسار لكن فخور بهذا الفريق 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يعلن رحيل رامون دياز ساعة | السعودية
دوري المحترفين - راية آخر المتأهلين من ترقي الدرجة الثالثة ساعة | الدرجة الثانية
طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء وينتصر على سموحة بثنائية ساعة | الدوري المصري
مباشر صراع الهبوط - نانت (1)-(0) أنجيه.. أوكسير (1)-(3) لانس.. هل يبقى رفاق مصطفى محمد؟ ساعة | المحترفون
جوارديولا بعد لقب كأس الاتحاد: الآن بإمكاننا الحديث عن الثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. ركلة جزاء ضائعة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد