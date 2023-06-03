هدف يانج أفريكانز الأول في اتحاد الجزائر (نهائي الكونفدرالية)
السبت، 03 يونيو 2023 - 23:07
⚽️ يانغ أفريكانز يفتتح التسجيل من ركلة جزاء#TotalEnergiesCAFCC | #USMAYNG | #beINFINAL pic.twitter.com/6GEnJLZmUY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 3, 2023
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