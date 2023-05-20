هدف صنداونز الأول أمام الوداد - ثيمبا زواني (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 20 مايو 2023 - 17:25

5/20/2023 5:25:52 PM هدف صنداونز الأول أمام الوداد - ثيمبا زواني (دوري أبطال إفريقيا)
صنداونز الوداد دوري أبطال إفريقيا ثيمبا زواني
نرشح لكم
هدف تعادل الوداد الثاني ضد صنداونز - هدف عكسي (دوري أبطال إفريقيا) هدف التعادل للوداد ضد صنداونز - أيوب العملود (دوري أبطال إفريقيا) تيكي تاكا.. فرصة رائعة مهدرة من الأهلي عن طريق عبد القادر بعد مجهود رائع من كهربا.. توجاي ينقذ من على خط المرمى أمام الشحات لحظة تسجيل حسين الشحات هدف الأهلي أمام الترجي وفرحة الجماهير هدف فوز الأهلي على الترجي - حسين الشحات (إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث أمام الترجي - محمود كهربا هدف الأهلي الثاني أمام الترجي - بيرسي تاو
أخر الأخبار
زهير المترجي: سنكون في الموعد أمام الأهلي ونحافظ على لقبنا الإفريقي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تشافي: أخبرتكم من قبل إننا سنقاتل على التتويج بالدوري 3 ساعة | الدوري الإسباني
بفضل هاتريك جيرو.. ميلان يحقق انتصاره الأكبر في الموسم بخماسية ضد سامبدوريا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
فاز من يملك ما يقاتل لأجله.. سوسيداد يفسد حفل تتويج برشلونة بفوز تاريخي في كامب نو 3 ساعة | الدوري الإسباني
رئيس استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة الأهلي والوداد بأي عدد للجمهور 3 ساعة | الكرة الإفريقية
فيرمينو: فخور بالتاريخ الذي حققته مع ليفربول.. وكان من الشرف اللعب بجوار صلاح وماني 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس أسوان يوضح بندا يتيح لـ الزمالك ضم بلحاج بشكل نهائي 4 ساعة | الكرة المصرية
المدير الرياضي لـ الوداد: الأهلي يمتلك ثلاثي وسط مميز.. وكنت أتمنى مواجهة الأحمر 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 2 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 3 مدرب نانت: مصطفى استسلم لضغوط عائلته في مصر.. ومعاقبته قرار يرجع للنادي 4 انتهت كرة يد - الأهلي (25) - (26) الزمالك.. الأبيض بطل كأس الكؤوس الإفريقية