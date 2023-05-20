هدف صنداونز الأول أمام الوداد - ثيمبا زواني (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 20 مايو 2023 - 17:25
ضغط قوي من لاعبي صنداونز على دفاع الوداد، الكرة وصلت إلى زواني الذي سددها في الشباك محرزاً الهدف الأول للفريق الجنوب إفريقي.#دوري_أبطال_أفريقيا #الوداد_صنداونز pic.twitter.com/neKi63miDO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2023
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