إنقاذ رائع من محمد الشناوي أمام الرجاء
الأحد، 23 أبريل 2023 - 05:10
الشناوي ينقذ الأهلي 👏#دوري_أبطال_إفريقيا #الاهلي_الرجاء #الأهلي #الرجاء pic.twitter.com/s7HiM78CPL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023
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