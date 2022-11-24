اليابان تفوز على ألمانيا لتتحقق نبؤة كابتن ماجد منذ 40 عامًا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:50

11/24/2022 6:50:09 PM اليابان تفوز على ألمانيا لتتحقق نبؤة كابتن ماجد منذ 40 عامًا
اليابان ألمانيا كأس العالم
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