ملخص تعادل توتنام وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 10:55
إليكم أهم اللقطات من تعادلنا الدرامي 2-2 أمام توتنهام 📺#توتنهام_ليفربول— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 20, 2021
pic.twitter.com/1qzzCybrIy
نرشح لكم
ملخص تعادل توتنام وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدفا تعادل وست هام يونايتد مع برايتون 1/1 (الدوري الإنجليزي) أهداف تعادل ساوثامبتون مع ليستر سيتي 2/2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز تشيلسي على واتفورد 1/2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 1/2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز ليفربول على إيفرتون 0/4 (الدوري الإنجليزي)