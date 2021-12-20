ملخص تعادل توتنام وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 10:55

12/20/2021 10:55:07 AM ملخص تعادل توتنام وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي)
ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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ملخص تعادل توتنام وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدفا تعادل وست هام يونايتد مع برايتون 1/1 (الدوري الإنجليزي) أهداف تعادل ساوثامبتون مع ليستر سيتي 2/2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز تشيلسي على واتفورد 1/2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 1/2 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز ليفربول على إيفرتون 0/4 (الدوري الإنجليزي)
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