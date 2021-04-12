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ملخص فوز نكانا على نامونجو 1-0 (الكونفدرالية الإفريقية)
الإثنين، 12 أبريل 2021 - 01:24
4/12/2021 1:24:06 AM
ملخص فوز نكانا على نامونجو 1-0 (الكونفدرالية الإفريقية)
ملخص فوز القطن على نابسا ستارز 5-1 (الكونفدرالية الإفريقية)
ملخص فوز أورلاندو بايرتس على أهلي بنغازي 3-0 (الكونفدرالية الإفريقية)
ملخص تعادل الصفاقسي والنجم الساحلي 2-2 (الكونفدرالية الإفريقية)
ملخص تعادل شبيبة القبائل ونهضة بركان 0-0 (الكونفدرالية الإفريقية)
الكونفدرالية
في إفريقيا
نكانا
نامونجو
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