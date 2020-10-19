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هدفا تعادل شيفيلد يونايتد وفولام 1/1 (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 01:16
10/19/2020 1:16:58 AM
هدفا تعادل شيفيلد يونايتد وفولام 1/1 (الدوري الإنجليزي)
بعثة الزمالك تحتفل بالفوز على الرجاء فور الوصول لفندق الإقامة
ملخص انتصار الزمالك على الرجاء 1-0 (نصف نهائي إفريقيا)
أوووه فرجاني ساسي.. لاعبو الزمالك يتوجهون لغرفة فرجاني عقب لقاء الرجاء ويحتفلون معه
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