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هدفا تعادل برايتون وأستون فيلا 1-1 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 18 يناير 2020 - 19:12
أهداف تعادل مانشستر سيتي وكريستال بالاس 2-2 (الدوري الإنجليزي)
ملخص فوز دورتموند على أوجسبورج 5-3 (الدوري الألماني)
أهداف فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز لاتسيو على سامبدوريا 5-1 (الدوري الإيطالي)
أستون فيلا
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