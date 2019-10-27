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هدف المصري الثاني في كوت دي أور عن طريق محمود وادي
الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 15:26
هدف المصري الأول في كوت دي أور عن طريق أحمد ياسر
أهداف فوز المصري على كوت دي آور 4-0 (الكونفدرالية الإفريقية)
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