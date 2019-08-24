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أهداف فوز الزمالك على ديكاداها 6-0 (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 24 أغسطس 2019 - 23:12
ملخص فوز نابولي على فيورنتينا 4-3 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز بايرن ميونيخ على شالكه 3-0 (الدوري الألماني)
هدف فوز يوفنتوس على بارما 0/1 (الدوري الإيطالي)
الزمالك
في إفريقيا
ديكاداها
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