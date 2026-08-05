مودريتش: حب الجماهير دفعني لتجديد عقدي

الأربعاء، 05 أغسطس 2026 - 22:56

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

عبر لوكا مودريتش لاعب ميلان عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق واستمراره موسم آخر مع الفريق الإيطالي، مؤكدا أن هدفه الأول تحقيق الألقاب.

لوكا مودريتش

النادي : ميلان

ميلان

وأعلن نادي ميلان عن تجديد عقد مودريتش لموسم إضافي حتى صيف 2027 (طالع التفاصيل).

وقال مودريتش عبر لا جازيتا ديلو سبورت عن تجديد عقده: "النادي والجماهير أظهروا لي الكثير من الحب، ووقفوا بجانبي بكل الطرق، وكان ذلك السبب الأول وراء قراري بالبقاء".

أخبار متعلقة:
‎"المستقبل لا يزال يحمل اسمه".. ميلان يعلن تجديد عقد مودريتش‎ رومانو: مودريتش يتفق مع ميلان على توقيع عقد جديد توتو ميركاتو: مودريتش يجدد تعاقده مع ميلان هذا الأسبوع سكاي: ميلان يقترب من تجديد عقد مودريتش

وواصل "كنت دائما أنوي الاستمرار لعام إضافي، وكان بإمكاني توقيع عقد التجديد في ديسمبر، لكنني فضلت الاستماع إلى جسدي".

وأردف "في النهاية حصلت على الإجابة التي كنت أتمناها، ما زلت بحالة جيدة، وما زلت أمتلك الشغف وكل ما يلزم للاستمرار".

وعن التعاقد مع جونزالو راموس قال: "تابعت راموس كثيرا، وهو مهاجم رائع، ربما يكون اللاعب الذي كنا بحاجة إليه".

وواصل "أتمنى أن يواصل تقديم المستويات الكبيرة التي قدمها مع جميع الأندية التي لعب لها".

وأعلن نادي ميلان عن التعاقد مع راموس قادما من باريس سان جيرمان حتى صيف 2031 (طالع التفاصيل).

وعن حلمه مع ميلان قال: "عندما انضممت إلى ميلان لأول مرة قلت إنني أريد الفوز بالألقاب مع هذا النادي، وما زال هذا حلمي".

وأضاف "أتمنى التتويج بالألقاب بقميص ميلان، سواء كان الدوري الإيطالي أو أي بطولة آخرى".

وأتم "حلمي لم يتغير، ولهذا السبب جئت إلى هنا".

Image

وخاض مودريتش مع ميلان 37 مباراة مسجلا هدفان وصنع 3 آخرين.

وشارك مودريتش مع منتخب كرواتيا في كأس العالم الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وخاض 4 مباريات صنع هدفا واحدا.

وودع منتخب كرواتيا البطولة من دور الـ32 بعد الهزيمة أمام البرتغال بهدفين لهدف.

لوكا مودريتش ميلان
نرشح لكم
فورنالس يقود بيتيس لتحقيق الانتصار أمام أرسنال بثلاثية وديا ذا أثليتك: ريال مدريد يحسن عرضه لتجديد عقد فينيسيوس تقارير تركية: نونيز يقترب من طرابزون.. بعد اتفاق مبدئي على تحمل 40% من راتبه رئيس طرابزون سبور: جماهيرنا أظهرت للجميع كيف يكون استقبال نجم عالمي محمد صلاح: لا أتذكر أنني رأيت مثل هذا الاستقبال من قبل.. وأسعى للألقاب مع الفريق ماتياس يايسله مدربا لـ نيوكاسل خلفا لإيدي هاو جرويتر فورت يضم المصري عمر عبد المجيد سيد معوض لـ في الجول: محمد صلاح سيصنع تاريخا لطرابزون
أخر الأخبار
فورنالس يقود بيتيس لتحقيق الانتصار أمام أرسنال بثلاثية وديا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تدريبات بدنية مكثفة تحضيرا للموسم الجديد 9 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: فياريال مهتم بضم إمام عاشور 31 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يعلن تعيين أشرف خضر مدربا للفريق 42 دقيقة | القسم الثاني
الدوري المصري - أجندة منتخب السويس بتروجت.. افتتاح المشوار ضد بترول أسيوط ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – تعرف على لائحة عقوبات عدم الالتزام بعمل المقابلات التلفزيونية ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - أجندة الشرقية إنبي.. افتتاح المشوار ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل إصابة عبد الله.. وموقف إمام عاشور من معسكر إسبانيا ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 خبر في الجول – الأهلي يستقر على استمرار الساعي وأحمد عيد