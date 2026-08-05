مودريتش: حب الجماهير دفعني لتجديد عقدي

عبر لوكا مودريتش لاعب ميلان عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق واستمراره موسم آخر مع الفريق الإيطالي، مؤكدا أن هدفه الأول تحقيق الألقاب.

لوكا مودريتش النادي : ميلان ميلان

وأعلن نادي ميلان عن تجديد عقد مودريتش لموسم إضافي حتى صيف 2027 (طالع التفاصيل).

وقال مودريتش عبر لا جازيتا ديلو سبورت عن تجديد عقده: "النادي والجماهير أظهروا لي الكثير من الحب، ووقفوا بجانبي بكل الطرق، وكان ذلك السبب الأول وراء قراري بالبقاء".

وواصل "كنت دائما أنوي الاستمرار لعام إضافي، وكان بإمكاني توقيع عقد التجديد في ديسمبر، لكنني فضلت الاستماع إلى جسدي".

وأردف "في النهاية حصلت على الإجابة التي كنت أتمناها، ما زلت بحالة جيدة، وما زلت أمتلك الشغف وكل ما يلزم للاستمرار".

وعن التعاقد مع جونزالو راموس قال: "تابعت راموس كثيرا، وهو مهاجم رائع، ربما يكون اللاعب الذي كنا بحاجة إليه".

وواصل "أتمنى أن يواصل تقديم المستويات الكبيرة التي قدمها مع جميع الأندية التي لعب لها".

وأعلن نادي ميلان عن التعاقد مع راموس قادما من باريس سان جيرمان حتى صيف 2031 (طالع التفاصيل).

وعن حلمه مع ميلان قال: "عندما انضممت إلى ميلان لأول مرة قلت إنني أريد الفوز بالألقاب مع هذا النادي، وما زال هذا حلمي".

وأضاف "أتمنى التتويج بالألقاب بقميص ميلان، سواء كان الدوري الإيطالي أو أي بطولة آخرى".

وأتم "حلمي لم يتغير، ولهذا السبب جئت إلى هنا".

وخاض مودريتش مع ميلان 37 مباراة مسجلا هدفان وصنع 3 آخرين.

وشارك مودريتش مع منتخب كرواتيا في كأس العالم الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وخاض 4 مباريات صنع هدفا واحدا.

وودع منتخب كرواتيا البطولة من دور الـ32 بعد الهزيمة أمام البرتغال بهدفين لهدف.