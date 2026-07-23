‎"المستقبل لا يزال يحمل اسمه".. ميلان يعلن تجديد عقد مودريتش‎

الخميس، 23 يوليه 2026 - 19:51

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي، ليستمر بقميص الروسونيري حتى 30 يونيو 2027.

وأكد النادي في بيان رسمي، أن مودريتش سيواصل مشواره مع الفريق بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه، مشيدا بما يقدمه داخل الملعب وخارجه بفضل خبرته الكبيرة وشخصيته القيادية.

وأوضح ميلان أن لاعب الوسط الكرواتي، أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، يطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن خاض 37 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.

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وأضاف النادي أن مودريتش سيواصل ارتداء القميص رقم 14 مع ميلان في الموسم الجديد.

ويأتي تجديد العقد تأكيدا لثقة إدارة ميلان في صاحب الكرة الذهبية السابق، الذي سيواصل قيادة خط الوسط بخبراته، في ظل سعي النادي للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسمين المقبلين.

ميلان مودريتش
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