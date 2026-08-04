ذا أثليتك: أرسنال على بعد خطوة من جيمارايش

اقترب أرسنال من التوصل إلى اتفاق كامل مع نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لـ ديفيد أورنستين الصحفي لدى ذا أثليتك، فإن أرسنال بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع نيوكاسل لضم قائد الفريق.

ويُقدّر نيوكاسل قيمة جيمارايش بأكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، لكن هناك رغبة من جميع الأطراف في إنهاء المفاوضات بنجاح، مع إحراز تقدم كبير في الصفقة.

ويتواجد جيمارايش حاليًا مع نيوكاسل في معسكر الفريق الإعدادي بمدينة لا مانجا الإسبانية، لكنه ينتظر الحصول على إذن لإجراء الفحص الطبي وإتمام انتقاله إلى ملعب الإمارات.

ويمتد عقد الدولي البرازيلي مع نيوكاسل حتى صيف 2028، إلا أنه بات قريبًا من الرحيل بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في الانضمام إلى أرسنال.

وانضم جيمارايش إلى نيوكاسل قادمًا من أولمبيك ليون في يناير 2022، وأصبح أحد أهم عناصر الفريق، كما اكتسب مكانة كبيرة لدى جماهير النادي.

وخاض لاعب الوسط 153 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 26، كما لعب دورًا بارزًا في تتويج الفريق بلقب كأس الرابطة الإنجليزية عام 2025.

وكان نيوكاسل قد وافق بالفعل هذا الصيف على بيع ساندرو تونالي وأنتوني جوردون، ما يجعل رحيل قائده المحتمل ضربة جديدة للفريق.

ورغم ذلك، قد ترى إدارة نيوكاسل أن بيع اللاعب الآن مقابل هذا المقابل المالي الكبير يمثل أفضل فرصة لتحقيق أعلى عائد، مع اقترابه من المراحل الأخيرة من ذروة مسيرته الكروية.

ويعد جيمارايش ، الذي شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، أحد أبرز أهداف أرسنال هذا الصيف، في ظل رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب رحيل الدنماركي كريستيان نورجارد، بعدما توصل أرسنال لاتفاق مع إيفرتون بشأن انتقاله، وحصول اللاعب على إذن لإجراء الفحص الطبي.

وكانت تقارير قد كشفت عن بدء مفاوضات مباشرة بين أرسنال ونيوكاسل في وقت سابق من الأسبوع، إلا أن العرض الشفهي الأول الذي تقدم به النادي اللندني قوبل بالرفض.

لكن نيوكاسل ينتظر عرضًا محسنًا، وسط تفاؤل متزايد بإمكانية إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.