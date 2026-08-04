فينجر: إلغاء خطة استثمار فيفا كان ضروريا دون نقاش.. ولم أكن جزءا من المشروع

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 - 19:09

كتب : FilGoal

أرسين فينجر - نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

يؤمن أرسين فينجر أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء مشروع إدخال استثمارات خاصة في بطولاته كان خطوة ضرورية.

وكان فيفا قد طرح فكرة بيع نحو 20% من كيان جديد مسؤول عن إدارة بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم، مقابل ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن المقترح بعد موجة انتقادات واسعة.

وقال فينجر في بيان رسمي نقلته شبكة بي بي سي: "الأحداث الأخيرة داخل فيفا تتطلب توضيحا من جانبي".

أخبار متعلقة:
تحرك أول.. ويلز تسحب دعمها لـ إنفانتينو في رئاسة فيفا فيفا يحذف قضيتي أولكساندريا من قضايا الزمالك "يجب استعادة ثقة الجماهير".. نائب رئيس فيفا السابق يهاجم مقترح بيع كأس العالم ريال مدريد يشيد بتراجع فيفا عن بيع الحقوق التجارية

وأضاف "لم أكن جزءا من هذا المشروع، وعلمت به لأول مرة من خلال وسائل الإعلام".

وشدد "قرار إلغاء المشروع كان ضروريا تماما ودون نقاش، لأنني أؤمن بضرورة وجود فيفا مستقل يخدم كرة القدم بالالتزام والشفافية والنزاهة".

وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو قد اقترح إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة البطولات، مع إتاحة الفرصة لمستثمرين خارجيين لشراء حصص فيه، قبل التراجع عن الفكرة بعد انتقادات واسعة.

وفي سياق متصل، قال ماتياس جرافستروم في مذكرة داخلية: "ما حدث خلال الأسبوع الماضي كان صعب الفهم والقبول".

وأضاف "مررنا بفترة من الاضطراب، لكن يجب أن نواصل التركيز على خدمة كرة القدم والاتحادات الأعضاء".

وتابع "علينا الحفاظ على احترافيتنا، فالأزمات تمر، لكن مسؤوليتنا تجاه كرة القدم مستمرة".

وجاء التراجع عن المشروع بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ إجراءات تصعيدية، وسط انتقادات واسعة داخل مجتمع كرة القدم.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه فيفا لاستعادة الاستقرار والحفاظ على ثقة الاتحادات الأعضاء قبل المرحلة المقبلة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيفا فينجر
نرشح لكم
ذا أثليتك: أرسنال على بعد خطوة من جيمارايش تقرير: توتنام لا يخطط لضم جاكسون من تشيلسي رومانو: مانشستر سيتي أرسل العرض الأول لضم رولي تقرير تركي: طرابزون أرسل العقود وينتظر توقيع صلاح تير شتيجن إلى أياكس معارا من برشلونة الظهور الأول لحسام عبد المجيد بقميص لودوجوريتس البلغاري مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس - بايرن ميونيخ.. والنصر يواجه ألميريا وديا فولام يضم جونزالو جارسيا من ريال مدريد
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب اعتذار طبيب منتخب الشباب عن عدم الانضمام للفريق 4 دقيقة | الدوري المصري
عبد الناصر محمد ممثلا لـ الزمالك في قرعة الدوري 17 دقيقة | الدوري المصري
الأمير علي: تعرضنا في الأردن لابتزاز من فيفا وإنفانتينو 22 دقيقة | الوطن العربي
ذا أثليتك: أرسنال على بعد خطوة من جيمارايش 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجر: إلغاء خطة استثمار فيفا كان ضروريا دون نقاش.. ولم أكن جزءا من المشروع 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
الودية الثالثة.. زيكو يسجل في فوز بيراميدز على العربي الكويتي بثلاثية ساعة | الدوري المصري
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى حسين لبيب ضد أمير هشام ساعة | الدوري المصري
تقرير: توتنام لا يخطط لضم جاكسون من تشيلسي ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال 4 في الجول يكشف قيمة انتقال شكري والعش لـ المصري.. وكم يحصد الأهلي حال قرر بيع الساعي