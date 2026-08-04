فينجر: إلغاء خطة استثمار فيفا كان ضروريا دون نقاش.. ولم أكن جزءا من المشروع

يؤمن أرسين فينجر أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء مشروع إدخال استثمارات خاصة في بطولاته كان خطوة ضرورية.

وكان فيفا قد طرح فكرة بيع نحو 20% من كيان جديد مسؤول عن إدارة بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم، مقابل ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن المقترح بعد موجة انتقادات واسعة.

وقال فينجر في بيان رسمي نقلته شبكة بي بي سي: "الأحداث الأخيرة داخل فيفا تتطلب توضيحا من جانبي".

وأضاف "لم أكن جزءا من هذا المشروع، وعلمت به لأول مرة من خلال وسائل الإعلام".

وشدد "قرار إلغاء المشروع كان ضروريا تماما ودون نقاش، لأنني أؤمن بضرورة وجود فيفا مستقل يخدم كرة القدم بالالتزام والشفافية والنزاهة".

وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو قد اقترح إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة البطولات، مع إتاحة الفرصة لمستثمرين خارجيين لشراء حصص فيه، قبل التراجع عن الفكرة بعد انتقادات واسعة.

وفي سياق متصل، قال ماتياس جرافستروم في مذكرة داخلية: "ما حدث خلال الأسبوع الماضي كان صعب الفهم والقبول".

وأضاف "مررنا بفترة من الاضطراب، لكن يجب أن نواصل التركيز على خدمة كرة القدم والاتحادات الأعضاء".

وتابع "علينا الحفاظ على احترافيتنا، فالأزمات تمر، لكن مسؤوليتنا تجاه كرة القدم مستمرة".

وجاء التراجع عن المشروع بعد تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ إجراءات تصعيدية، وسط انتقادات واسعة داخل مجتمع كرة القدم.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه فيفا لاستعادة الاستقرار والحفاظ على ثقة الاتحادات الأعضاء قبل المرحلة المقبلة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)