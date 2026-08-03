سيمينيو: أسلوب ماريسكا موسيقى لأذني.. وجوارديولا أبلغني أنه سيجعلني الأفضل بالعالم

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي

أشاد أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي بأسلوب مدربه الجديد إنزو ماريسكا، مؤكدا أنه يناسب طريقته في اللعب ويمنحه حرية كبيرة داخل الملعب.

أنطوان سيمينيو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال سيمينيو عبر بي بي سي: "عندما تم تعيينه، كان هذا أول شيء فكرت فيه، لأن الأجنحة في فرقه تكون دائما متقدمة ولديها حرية كبيرة".

وأضاف "هذا أكثر ما يجعلني متحمسا، كجناح سأحصل على مواقف واحد ضد واحد طوال المباراة، وهذا شيء أتطلع إليه".

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وتابع "عقدت معه جلسات فردية لشرح طريقة اللعب، وأعتقد أن أفكاره رائعة وتشبه إلى حد كبير أفكار بيب جوارديولا".

وشدد "دوري واضح، البقاء على الأطراف وعندما تصلني الكرة أصنع الفرص، وهذا أسلوب يعتبر موسيقى لأذني".

وقدّم سيمينيو أداء لافتا خلال مباراة مانشستر سيتي أمام إنتر، رغم الخسارة بركلات الترجيح، حيث ساهم في صناعة هدف فريقه.

من جانبه، أشاد ماريسكا بالجناح ولاعبين آخرين، مؤكدا تفضيله للأجنحة الهجومية التي تعتمد على المواجهات الفردية.

وانضم سيمينيو إلى مانشستر سيتي قادما من بورنموث خلال الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة بلغت 65 مليون جنيه إسترليني.

وقال اللاعب "أنا مدين لبورنموث بكل شيء، لقد ساعدوني على التطور بشكل كبير في الدوري الإنجليزي".

كما كشف عن حديثه مع بيب جوارديولا قبل انتقاله، قائلا "قال لي إنه سيجعلني لاعبا أفضل، وبالفعل ساعدني كثيرا خلال الأشهر الماضية".

واختتم تصريحاته "إيماني يأتي في المقام الأول، لن أكون هنا بدونه، وأسعى دائما لتقديم أفضل ما لدي".

ولعب سيمينيو 68 دقيقة في تعادل مانشستر سيتي مع إنتر وديا قبل الخسارة بركلات الترجيح.

ويواجه مانشستر سيتي كلا من نجوم الدوري الكوري الجنوبي يوم 5 أغسطس الجاري ثم يختتم استعداداته للموسم باللعب ضد أتلتيكو مدريد في 9 أغسطس.

ويفتتح مانشستر سيتي الموسم الجديد باللعب ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مساء يوم 16 أغسطس.

أما في الدوري فيفتتح مانشستر سيتي مشواره باللعب ضد بورنموث يوم 23 أغسطس.

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