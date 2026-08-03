استفاد من شهرة كأس العالم.. تيم باين يسجل أول أهدافه في الدوري الباراجوياني بعد 13 دقيقة

بدأ النيوزيلندي تيم باين مشواره مع فريقه الجديد أولمبيا الباراجوياني بطريقة أكثر من رائعة.

تيم بايني النادي : نيوزيلندا

واكتسب لاعب نيوزيلندا شهرة كبيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026 بسبب حمى وسائل التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

وانضم الظهير النيوزيلندي في منتصف يوليو الماضي لصفوف بطل باراجواي مقابل 500 ألف دولار من فريق ويلنجتون فينيكس.

تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور

وظهر باين لأول مرة مع أولمبيا كبديل في الفوز على روبيو نيو في الجولة الثالثة من مرحلة كلاوسورا.

وشارك باين في الدقيقة 69 بدلا من راؤول كاسيريس وسط تصفيق من الحاضرين.

⚽️¡LLEGÓ SU MOMENTO! Tim Payne🇳🇿 sustituyó a Raúl Cáceres y empezó a sumar sus primeros minutos con la casaca de Olimpia.#ClausuraAPF2026 pic.twitter.com/rkOI2n6bNJ — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 2, 2026

وبعد 12 دقيقة من مشاركته سجل باين الهدف الخامس لفريقه بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo. 📺Tigo Sports ▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/zmObqWdI5i — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 2, 2026

الفوز الساحق بخماسية كتب أول انتصار لأولمبيا الموسم الجاري محليا وأًصبح في المركز السادس بعد مرور 3 جولات.

ويعد أولمبيا البطل التاريخي للدوري الباراجوياني برصيد 48 لقبا وهو بطل مرحلة أبرتورا 2026.

وشارك باين في كأس العالم 2026 بقميص منتخب نيوزيلندا وواجه منتخب مصر في دور المجموعات.