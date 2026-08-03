استفاد من شهرة كأس العالم.. تيم باين يسجل أول أهدافه في الدوري الباراجوياني بعد 13 دقيقة

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 01:04

كتب : FilGoal

تيم باين - أولمبيا

بدأ النيوزيلندي تيم باين مشواره مع فريقه الجديد أولمبيا الباراجوياني بطريقة أكثر من رائعة.

تيم بايني

النادي : نيوزيلندا

واكتسب لاعب نيوزيلندا شهرة كبيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026 بسبب حمى وسائل التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

وانضم الظهير النيوزيلندي في منتصف يوليو الماضي لصفوف بطل باراجواي مقابل 500 ألف دولار من فريق ويلنجتون فينيكس.

أخبار متعلقة:
منافس مصر – تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور حسام حسن يكشف ما دار بين شوطي لقاء نيوزيلندا.. وما اكتسبناه من كأس العالم مهند لاشين: مباراة بلجيكا الأصعب في مسيرتي.. وهذا ما دار بين الشوطين أمام نيوزيلندا كأس العالم – مدرب توتنام السابق: تأثير زيكو ظهر أمام نيوزيلندا.. وصلاح هو الأهم

تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور

وظهر باين لأول مرة مع أولمبيا كبديل في الفوز على روبيو نيو في الجولة الثالثة من مرحلة كلاوسورا.

وشارك باين في الدقيقة 69 بدلا من راؤول كاسيريس وسط تصفيق من الحاضرين.

وبعد 12 دقيقة من مشاركته سجل باين الهدف الخامس لفريقه بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

الفوز الساحق بخماسية كتب أول انتصار لأولمبيا الموسم الجاري محليا وأًصبح في المركز السادس بعد مرور 3 جولات.

ويعد أولمبيا البطل التاريخي للدوري الباراجوياني برصيد 48 لقبا وهو بطل مرحلة أبرتورا 2026.

وشارك باين في كأس العالم 2026 بقميص منتخب نيوزيلندا وواجه منتخب مصر في دور المجموعات.

باراجواي نيوزيلندا أولمبيا تيم باين
نرشح لكم
فوزينيا يصل إلى تشيلي وينضم لـ كولو كولو عودة ميسي ورائعة سواريز وهدف عكسي من كاسيميرو في تعادل إنتر ميامي ضد كولومبوس ليفاندوفسكي يسجل ثنائيته الأولى ويقود شيكاغو فاير للفوز على شارلوت كاسيميرو: أردت الاستمتاع باللعب بجوار ميسي بي بي سي: استقالة مستشار إنفانتينو اعتراضا على مقترح فيفا "أمور شخصية".. سبب تأخر وصول فوزينيا للانضمام لـ كولو كولو التشيلي فيفا: كرة القدم ليست للبيع بعد يويفا.. كونكاكاف يرفض مقترح فيفا لبيع حصص في كأس العالم للمستثمرين
أخر الأخبار
كرة يد - ريمونتادا تاريخية.. منتخب مصر للناشئات يخطف انتصارا بالوقت القاتل أمام كوريا 5 دقيقة | كرة يد
"بينهم البنا والحنفي".. في الجول يكشف أعضاء لجنة تطوير الحكام 59 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: على خطى ويلز.. الاتحاد الإنجليزي يعتزم سحب دعمه لـ إنفانتينو ساعة | الكرة الأوروبية
الصباح التركية: اتفاق مبدئي بين صلاح وطرابزون.. وتحديد موعد وصوله ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: أهلي جدة يتمسك باستمرار البريكان 2 ساعة | سعودي في الجول
"معلومات كاذبة".. وكالة فينيسيوس ويان ديوماندي تهاجم شائعات الانتقال 2 ساعة | الدوري الإسباني
سيمينيو: أسلوب ماريسكا موسيقى لأذني.. وجوارديولا أبلغني أنه سيجعلني الأفضل بالعالم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحرك أول.. ويلز تسحب دعمها لـ إنفانتينو في رئاسة فيفا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح 2 ميدو: الزمالك وقع في أيدي حفنة من المحتالين.. والتاريخ سيخلد موقفنا 3 خبر في الجول - الأهلي يبدأ من دور الـ 32.. والثلاثي المصري يشارك قاريا من التمهيدي الأول 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر الاستنغاء عن عمر كمال