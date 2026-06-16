كأس العالم – بعد تألقه.. فوزينيا آخر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا

تتواصل حمى وسائل التواصل الاجتماعي في كأس العالم 2026 وتلك المرة من نصيب فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي.

وحقق منتخب كاب فيردي في ظهوره الأول بكأس العالم نتيجة مفاجئة بفرض التعادل السلبي على إسبانيا.

وتألق فوزينيا حارس كاب فيردي في اللقاء إذ حصل على جائزة رجل المباراة بعدما منع 7 فرص من أن تسكن شباكه.

الحارس البالغ 40 عاما ظهر متأثرا وباكيا عقب نهاية اللقاء وفوزه بجائزة رجل المباراة.

فوزينيا فسر الأمر عقب نهاية اللقاء قائلا: "بكيت لأنني نشأت مع جدي وجدتي، وللأسف لم يكونا هنا؛ توفيا قبل بضع سنوات. كانا كل شيء بالنسبة لي، كل شيء في حياتي".

وأضاف "بكيت أيضا لأن والدتي لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة. بسبب المبلغ الذي كان علينا دفعه للحصول على التأشيرة، لم نتمكن من إنجازها في الوقت المناسب".

وأردف "كنت أتمنى لو كانت هنا، لكنني سعيد جدا أيضا. لقد عملت طوال حياتي من أجل هذه اللحظة. عمري 40 عاما. بدأت لعب كرة القدم احترافيا عندما في عام 2012، عندما كنت في الـ 25 من عمري".

وواصل "فكرت في الاعتزال، لكنني واصلت اللعب بسبب هذا الحلم. هذا الإنجاز للجميع. حصلت على لقب أفضل لاعب في المباراة، لكن هذا الإنجاز هو لجميع زملائي في الفريق، لأنه لولاهم لما كان أي شيء ممكنا. سأواصل العمل من أجل كاب فيردي وشعبها".

عقب المباراة طلبت قناة CazeTV البرازيلية المالكة للحقوق الحصرية لبث المباراة، متابعة الحارس المخضرم عبر حسابه على منصة "إنستجرام" بعد تألقه ضد إسبانيا وأضافوا اسم الحساب.

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بعد دقائق من نهاية اللقاء ظهر الحارس في حوار مع مراسلة القناة والتي فاجـأته بارتفاع عدد المتابعين من 57 ألف إلى مليون متابع.

فوزينيا قدّم الشكر للجماهير البرازيلية وقال: "شكرًا جزيلًا. لطالما كان البرازيليون لطفاء جدًا معنا. شعرنا بذلك خلال حملتنا في كأس العالم، خلال التصفيات".

وأضاف "والآن ونحن هنا، على أكبر مسرح في العالم، شعرنا بهذا الدعم، بهذا الحب من البرازيليين. ولا يسعنا إلا أن نشكرهم على كل الدعم والمحبة التي غمرونا بها".

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الآن وحتى وقت كتابة هذا التقرير وصل عدد متابعي الحارس المخضرم لما يقارب 4.5 ملايين متابع.

لكن هل حمى السوشيال توقفت عند هذا الحد؟ لا، قبل انطلاق البطولة أصبح تيم باين لاعب نيوزيلندا أشهر لاعب غير مشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

النيوزيلندي البالغ من العمر 31 عاما ليس نجما في أحد كبار أندية أوروبا، ولا يُصنف ضمن أبرز نجوم البطولة المنتظرة، ورغم امتلاكه أكثر من 50 مباراة دولية ومساهمته في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم. فإن حسابه على "إنستجرام" كان يضم نحو 4700 متابع فقط وربما لم يكن يعرفه أي شخص من متابعي كرة القدم الحقيقيين، لكن كل شيء تغير في غضون أيام قليلة.

انطلقت الحكاية عندما قرر صانع المحتوى الأرجنتيني فالين سكارسيني البحث عن أقل لاعبي كأس العالم شهرة بين المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.

وبعد عملية بحث واسعة، وقع اختياره على تيم باين، ليطلق بعدها دعوة لمتابعيه من أجل تحويل اللاعب الأقل شهرة في كأس العالم إلى ظاهرة جماهيرية.

الفكرة بدت بسيطة في البداية، لكنها تحولت سريعًا إلى واحدة من أكثر القصص انتشارًا قبل المونديال.

النتيجة كانت مذهلة، إذ قفز عدد متابعيه من أقل من 5000 متابع إلى أكثر من 3 ملايين متابع خلال نحو ثلاثة أيام فقط.

وأصبح باين واحدًا من أكثر الرياضيين متابعة في نيوزيلندا، بل تجاوز عدد متابعيه عدد متابعي رئيس وزراء البلاد نفسه.

ومع انطلاق كأس العالم وصل حساب اللاعب لـ 5.7 ملايين متابع، لدرجة أنه تخطى عدد سكان نيوزيلندا.

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ونشر رسالة شكر للجماهير أكد فيها أن الأيام الأخيرة كانت الأكثر جنونًا في حياته، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل يومًا أن يتحول إلى حديث جماهير كرة القدم حول العالم بهذه السرعة.

وكتب بين قبل أيام قليلة على انطلاق كأس العالم: "كل ما حدث كان يفوق التصور، وأنتم جميعًا رائعون".

"خصوصًا كل الأشخاص في الأرجنتين والمكسيك وفي أنحاء أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية الذين منحوني هذه المنصة، لقد كنتم مذهلين".

"تحية كبيرة لكل من في بلدي نيوزيلندا، وآمل أن أجعلكم جميعًا فخورين بي".

"سأبدأ في مشاركة هذا الحب وتسليط الضوء على أشخاص آخرين أيضًا، لكن أرجو أن تتحلوا بالصبر معنا بينما نحاول التعامل مع كل الرسائل والدعم الذي تلقيناه".

"أتمنى أن أجعل الجميع فخورين، لكن تركيزي الآن منصب على كرة القدم.

"وأكبر تحية إلى سكارسيني وإلى كل ما فعله ليجعل هذا الأمر ممكنًا. من دونه ما كان أي من هذا ليحدث".

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ليست أول مرة

هل تعتقد أن قصة التفاعل مع لاعب بسبب كأس العام تحدث لأول مرة؟ لا حدثت من قبل في 2022 مع تشو جوي سونج.

سجل هدفين في شباك وقاد كوريا الجنوبية للفوز وانقلبت حياته رأسا على عقب ضد غانا.

لدرجة أنه تلقى عروض زاوج واضطر لعلق هاتفه خلال المعسكر لأنه "كان عليه أن يرتاح قليلاً. كان هاتفه يرن طوال الليل، مما أبقاه مستيقظاً. كان يحاول التركيز على كرة القدم، لكن الرسائل كانت تنهال عليه باستمرار".

قبل بداية البطولة حساب تشو كان يحوي على 20 ألف متابع على إنستجرام ولم ينشر سوى 5 منشورات فقط.

لكن بعد الهدفين وصل عدد المتابعين لـ 1.6 مليون متابع.

أحد الصحفيين قال لشبكة "ذا أثليتك" أن تشو كان لاعبا غير مهما قبل عام، وبسبب وسامته تلقى الكثير من الطلبات للزواج.

مسيرة اللاعب أيضا اختلفت بعدما كان يلعب لنادي جيونبوك الكوري الجنوبي يخوض حاليا تجربة احترافية في أوروبا بقميص ميتييلاند الدنماركي الذي يلعب له منذ 2023.

لكنه غاب لمدة 448 يوما عن الملاعب بسبب إصابته بعدوى خلال إجراء جراحة ما تسبب بابتعاده عن الملاعب.

ويتواجد تشو في قائمة الشمشون في كأس العالم 2026 بالقميص رقم 9 وربما يحتاج لتسجيل هدفا جديدا من أجل أن يزيد عدد متابعيه مستفيدا من حمى السوشيال ميديا في كأس العالم.