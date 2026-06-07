منافس مصر – تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، لم يكن اسم تيم باين معروفًا لدى أغلب جماهير كرة القدم حول العالم.

تيم بايني النادي : نيوزيلندا نيوزيلندا

مدافع منتخب نيوزيلندا البالغ من العمر 31 عامًا ليس نجمًا في أحد كبار أندية أوروبا، ولا يُصنف ضمن أبرز نجوم البطولة المنتظرة، ورغم امتلاكه أكثر من 50 مباراة دولية ومساهمته في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم، فإن حسابه على إنستجرام كان يضم نحو 4700 متابع فقط وربما لم يكن يعرفه أي شخص من متابعي كرة القدم الحقيقيين، لكن كل شيء تغير في غضون أيام قليلة.

بداية القصة

انطلقت الحكاية عندما قرر صانع المحتوى الأرجنتيني فالين سكارسيني البحث عن أقل لاعبي كأس العالم شهرة بين المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.

وبعد عملية بحث واسعة، وقع اختياره على تيم باين، ليطلق بعدها دعوة لمتابعيه من أجل تحويل اللاعب الأقل شهرة في كأس العالم إلى ظاهرة جماهيرية.

الفكرة بدت بسيطة في البداية، لكنها تحولت سريعًا إلى واحدة من أكثر القصص انتشارًا قبل المونديال.

انفجار على مواقع التواصل

خلال ساعات قليلة فقط، بدأ آلاف المستخدمين في متابعة حساب باين والتعليق على منشوراته ومشاركة اسمه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ومع توسع الحملة ووصولها إلى جماهير من دول مختلفة، تحول اسم اللاعب إلى تريند عالمي قبل انطلاق البطولة.

النتيجة كانت مذهلة، إذ قفز عدد متابعيه من أقل من 5000 متابع إلى أكثر من 3 ملايين متابع خلال نحو ثلاثة أيام فقط.

وأصبح باين واحدًا من أكثر الرياضيين متابعة في نيوزيلندا، بل تجاوز عدد متابعيه عدد متابعي رئيس وزراء البلاد نفسه.

من لاعب مغمور إلى ظاهرة جماهيرية

لم تتوقف القصة عند زيادة عدد المتابعين فقط.

فقد انتشرت عشرات الصور والأغاني ومقاطع الفيديو الخاصة باللاعب، كما ظهرت قمصان تحمل اسمه في الأرجنتين، بينما بدأت علامات تجارية مختلفة التفاعل مع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد فعل باين

أما اللاعب النيوزيلندي نفسه، فلم يخفِ دهشته مما حدث.

ونشر رسالة شكر للجماهير أكد فيها أن الأيام الأخيرة كانت الأكثر جنونًا في حياته، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل يومًا أن يتحول إلى حديث جماهير كرة القدم حول العالم بهذه السرعة.

وكتب بين قبل أيام قليلة على انطلاق كأس العالم: ""كل ما حدث كان يفوق التصور، وأنتم جميعًا رائعون".

"خصوصًا كل الأشخاص في الأرجنتين والمكسيك وفي أنحاء أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية الذين منحوني هذه المنصة، لقد كنتم مذهلين".

"تحية كبيرة لكل من في بلدي نيوزيلندا، وآمل أن أجعلكم جميعًا فخورين بي".

"سأبدأ في مشاركة هذا الحب وتسليط الضوء على أشخاص آخرين أيضًا، لكن أرجو أن تتحلوا بالصبر معنا بينما نحاول التعامل مع كل الرسائل والدعم الذي تلقيناه".

"أتمنى أن أجعل الجميع فخورين، لكن تركيزي الآن منصب على كرة القدم.

"وأكبر تحية إلى سكارسيني وإلى كل ما فعله ليجعل هذا الأمر ممكنًا. من دونه ما كان أي من هذا ليحدث."

مسيرته

رايان يلعب بمركز الظهير الأيمن، وينشط بفريق ويلينجتون بالدوري الأسترالي.

بدأ مسيرته مع أوكلاند سيتي كأغلب اللاعبين النيوزيلنديين، ومنه تمكن من الخروج إلى أوروبا نحو بلاك بيرن.

على الرغم من الانتقال إلى إنجلترا، ولكنه لم يتمكن من لعب أي مباراة مع الفريق الأول لبلاكبيرن ليعود من جديد إلى أوكلاند.

واستقر باين مع فريق ويلينجتون منذ عام 2019 وحتى الآن ليصل إلى عامه السابع بقميص الفريق.

وخلال الموسم الحالي بالدوري الأسترالي، شارك باين في 14 مباراة وتمكن من صناعة 5 أهداف.

أما مع منتخب نيوزيلندا، شارك باين لأول مرة في 2012، وحتى الآن لعب 52 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 8.

منافس مصر

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يستعد منتخب نيوزيلندا لخوض مشواره في البطولة، ومن الصدف أن منتخب نيوزيلندا سيتواجد مع مصر في المجموعة السابعة وبرفقة أيضا كل من بلجيكا وإيران.

مصر ستواجه نيوزيلندا في الجولة الثانية وقد يكون تيم باين أساسيا، مما سيسلط الضوء بشكل أكبر على نيوزيلندا.

قبل البطولة، كان مشجعي كرة القدم المصريين ربما لن يعرفون أي لاعب بنيوزيلندا سوى كريس وود كونه لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، أما الآن أصبح باين أيملك متابعين بخمس أضعاف نجم المنتخب الأول على إنستاجرام.